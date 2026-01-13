  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дивеев о переходе в «Зенит»: «Важный и ответственный шаг. Хочу прогрессировать и приносить пользу команде. Знаю требования Семака, представляю его футбол»
15

Дивеев о переходе в «Зенит»: «Важный и ответственный шаг. Хочу прогрессировать и приносить пользу команде. Знаю требования Семака, представляю его футбол»

Игорь Дивеев: переход в «Зенит» – важный и ответственный шаг для меня.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о своем переходе в клуб из Санкт-Петербурга. 

– Игорь, мы рады приветствовать вас в «Зените»! Поделитесь эмоциями. 

– Этот переход – важный и ответственный шаг для меня. Я с большим уважением отношусь к «Зениту», хочу прогрессировать и приносить пользу команде.

– Вы знакомы с Сергеем Семаком еще со времен выступления за «Уфу». Уже успели поговорить с ним, обсудить что-то? 

– Да, мы работали с Сергеем Богдановичем, когда я ездил на зимние сборы с основой уфимского клуба, поэтому знаю его требования, представляю, в какой футбол он играет. Скоро начнется предсезонная подготовка, мы встретимся там и обсудим все детали. 

– С кем из зенитовцев общаетесь лучше всего? Спрашивали их о чем-то перед переходом? 

– Думаю, с теми, кто приезжает в сборную России, причем не только с игроками, но и с ребятами из медицинского штаба. У нас хороший контакт.

– Когда вы присоединитесь к команде? 

– 15 января, когда все соберутся в Дохе перед началом первых сборов. Там всех увижу и со всеми познакомлюсь!

– Уже выбрали себе игровой номер?

– Да. Думаю, все поймут – всю жизнь, с самого детства, я играю под 78-м номером, возьму его и здесь. 

– 78 – один из автомобильных кодов Санкт-Петербурга. Судьба?

– В каком-то смысле да, потому что я здесь оказался (улыбается). 

– Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

– Так как это только начало нашего совместного пути, надеюсь на вашу поддержку и отличную атмосферу на стадионах. До встречи! – сказал Дивеев. 

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54253 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Зенита»
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
болельщики
logoУфа
logoСергей Семак
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геннадий Орлов: «Дивеев – лучший российский центральный защитник. Он точно усилит «Зенит». Если будет забивать 4-5 голов за сезон, то принесет немалую пользу»
13 января, 02:04
Пономарев об обмене Дивеева: «Он внизу плохо отнимает мячи, на опережение слабенько играет, снимал только головой. ЦСКА правильно сделал, нет нападающих уже несколько лет»
12 января, 17:27
Зырянов об обмене Дивеева из ЦСКА: «Зенит» получил игрока сборной России, что дает возможность варьировать состав. Оба клуба могут быть довольны»
12 января, 13:54
Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА: «Я покидаю клуб, ставший домом, а вы – семьей. Решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста. Бесконечно благодарен за веру и поддержку»
11 января, 15:30
Главные новости
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
43 минуты назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Глава ФИФА Инфантино зарабатывает 6,1 млн долларов в год – его зарплата выросла в 4 раза за 10 лет
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
7 минут назад
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
17 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
25 минут назад
Александр Тихонов о словах Дзюбы, что его забыли в «Локо»: «Пошел он, не даю про ####### комментарии. Мы забыли Суворова, Сталина, Александра Невского»
27 минут назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
43 минуты назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
57 минут назадВидео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
сегодня, 17:31Live