13

Валерий Гладилин: «Стоимость победы в чемпионате СССР была намного выше, чем завоевание еврокубка. Все республики имели свою команду, выиграть было сложно и престижно»

Валерий Гладилин: ценность победы в чемпионате СССР была выше еврокубка.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин согласился с мнением, что победа в чемпионате СССР была более ценной, чем в еврокубке. 

Ранее бывший игрок московского «Динамо» Анатолий Байдачный заявил: «Победа в чемпионате СССР была значимее, чем выигрыш еврокубка. На матчи «Спартака» и «Динамо» по 100 тысяч человек приходило»

«Я согласен, что победа в чемпионате СССР была более значима, чем выигрыш еврокубка. Все республики имели свою основную команду, поэтому выиграть чемпионат страны было очень престижно.

Стоимость победы в чемпионате СССР была намного выше, чем завоевание еврокубка. Тогда и европейские турниры еще не набрали свою силу, они не были авторитетными и раскрученными. Чемпионат СССР было выиграть сложно. Хотя еврокубки выигрывали и Киев, и Тбилиси.

А сейчас у нас уровень чемпионата России такой, что нам сложнее выигрывать еврокубки», – сказал Гладилин.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
