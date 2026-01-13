Гути о назначении Арбелоа в «Реал»: «Здесь есть загадка, но так же было и тогда, когда Зидан пришел из «Кастильи». В клубе знают, на что он способен»

Гути: Арбелоа в «Реале» – это загадка, но так же было и с Зиданом.

Бывший полузащитник «Реала » Гути высказался о назначении Альваро Арбелоа главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо.

Ранее 42-летний специалист тренировал молодежные команды «Реала». В мае он возглавил «Кастилью».

«Здесь есть загадка, но так же было и тогда, когда Зинедин Зидан пришел из «Кастильи », и дела шли не очень хорошо.

В клубе знают, на что способен Арбелоа. Ведь он долгое время работал в молодежных командах.

Раз они доверили ему эту ответственную должность, значит, в него верят. Мы будем смотреть за тем, как у него все сложится», – сказал Гути .

