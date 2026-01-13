Гути о назначении Арбелоа в «Реал»: «Здесь есть загадка, но так же было и тогда, когда Зидан пришел из «Кастильи». В клубе знают, на что он способен»
Гути: Арбелоа в «Реале» – это загадка, но так же было и с Зиданом.
Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался о назначении Альваро Арбелоа главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо.
Ранее 42-летний специалист тренировал молодежные команды «Реала». В мае он возглавил «Кастилью».
«Здесь есть загадка, но так же было и тогда, когда Зинедин Зидан пришел из «Кастильи», и дела шли не очень хорошо.
В клубе знают, на что способен Арбелоа. Ведь он долгое время работал в молодежных командах.
Раз они доверили ему эту ответственную должность, значит, в него верят. Мы будем смотреть за тем, как у него все сложится», – сказал Гути.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54251 голос
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости