«Ньюкасл» продлил контракт с Ботманом до 2030 года. Защитник проводит 4-й сезон за клуб
«Ньюкасл» продлил контракт со Свеном Ботманом до 2030 года.
«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с защитником из Нидерландов Свеном Ботманом. Новое соглашение будет действовать до лета 2030 года.
26-летний Ботман проводит 4-й сезон в составе клуба – он сыграл 17 матчей во всех турнирах.
За все время выступлений за «Ньюкасл» в его активе 93 матча во всех турнирах и 2 забитых мяча.
«Я очень рад, что подписал новый контракт. Этот клуб дал мне очень много за последние три с половиной года.
Здесь я вырос как игрок и как личность. Чувствую, что в долгосрочной перспективе могу внести еще больший вклад. Поэтому обе стороны очень довольны этим решением», – сказал Ботман.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ньюкасла»
