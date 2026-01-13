«Ньюкасл» продлил контракт с Ботманом до 2030 года. Защитник проводит 4-й сезон за клуб

«Ньюкасл» продлил контракт со Свеном Ботманом до 2030 года.

«Ньюкасл » объявил о продлении контракта с защитником из Нидерландов Свеном Ботманом. Новое соглашение будет действовать до лета 2030 года.

26-летний Ботман проводит 4-й сезон в составе клуба – он сыграл 17 матчей во всех турнирах.

За все время выступлений за «Ньюкасл» в его активе 93 матча во всех турнирах и 2 забитых мяча.

«Я очень рад, что подписал новый контракт. Этот клуб дал мне очень много за последние три с половиной года.

Здесь я вырос как игрок и как личность. Чувствую, что в долгосрочной перспективе могу внести еще больший вклад. Поэтому обе стороны очень довольны этим решением», – сказал Ботман.