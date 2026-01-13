Капитан «Акрона» Савичев перешел в «Торпедо». Он лучший ассистент в истории клуба из Тольятти – 21 голевой пас в 149 играх
Капитан «Акрона» Константин Савичев перешел в «Торпедо».
«Торпедо» и «Акрон» объявили о переходе защитника Константина Савичева в московский клуб.
31-летний защитник выступал за клуб из Тольятти с лета 2021 года.
Савичев идет на третьем месте в истории «Акрона» по числу проведенных матчей (149, больше лишь у Сергея Волкова и Ивана Чудина),
Он забил 11 мячей и отдал 21 голевую передачу, являясь лучшим ассистентом в истории клуба.
