Капитан «Акрона» Савичев перешел в «Торпедо». Он лучший ассистент в истории клуба из Тольятти – 21 голевой пас в 149 играх

Капитан «Акрона» Константин Савичев перешел в «Торпедо».

«Торпедо » и «Акрон » объявили о переходе защитника Константина Савичева в московский клуб.

31-летний защитник выступал за клуб из Тольятти с лета 2021 года.

Савичев идет на третьем месте в истории «Акрона» по числу проведенных матчей (149, больше лишь у Сергея Волкова и Ивана Чудина),

Он забил 11 мячей и отдал 21 голевую передачу, являясь лучшим ассистентом в истории клуба.