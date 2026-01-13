Геннадий Орлов: «Дивеев – лучший российский центральный защитник. Он точно усилит «Зенит». Если будет забивать 4-5 голов за сезон, то принесет немалую пользу»
Геннадий Орлов: Дивеев – лучший российский центральный защитник.
Комментатор Геннадий Орлов назвал Игоря Дивеева, перешедшего из ЦСКА в «Зенит», лучшим российским центральным защитником.
«На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против «Зенита» многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты.
А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4-5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу.
На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место...
Раз сам Дивеев хочет играть за команду Сергея Семака, я это приветствую», – сказал Геннадий Орлов.
Обмен Дивеева на Гонду не приблизит ЦСКА к чемпионству
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54247 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости