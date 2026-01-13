Геннадий Орлов: «Дивеев – лучший российский центральный защитник. Он точно усилит «Зенит». Если будет забивать 4-5 голов за сезон, то принесет немалую пользу»

Геннадий Орлов: Дивеев – лучший российский центральный защитник.

Комментатор Геннадий Орлов назвал Игоря Дивеева , перешедшего из ЦСКА в «Зенит », лучшим российским центральным защитником.

«На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против «Зенита» многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты.

А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4-5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу.

На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место...

Раз сам Дивеев хочет играть за команду Сергея Семака , я это приветствую», – сказал Геннадий Орлов.

