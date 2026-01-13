Агент Дивеева о разговоре защитника и Челестини перед переходом в «Зенит»: «Игрок дал понять, что ему вызов интересен, что это предложение интереснее и с точки зрения финансов»

Агент Игоря Дивеева высказался о разговоре игрока и Фабио Челестини.

Олег Еремин, агент защитника Игоря Дивеева , прокомментировал переход футболиста из ЦСКА в «Зенит ».

– Какую роль сыграла позиция Фабио Челестини? По нашей информации, он сам был не против ухода Дивеева и выступал за обмен, потому что ему важно было приобрести Гонду.

– У меня сложилось мнение, что Челестини – мудрый тренер. Фабио понимает, что игрок с недостаточным уровнем мотивации вряд ли сможет принести клубу максимальную пользу.

У Игоря и Фабио был разговор. Игрок дал понять, что ему этот вызов интересен, что это предложение интереснее и с точки зрения финансов.

При этом не было такого, что Дивеев сказал, что на 100% хочет уйти. Просто Челестини понял, что Игорю хочется что-то поменять.

В итоге все сложилось в конфигурацию, когда ЦСКА получает форварда, которого искал, а Дивеев – новый вызов. Сделка очень сложная, многоступенчатая. Такие обмены – редкость.

В данном случае все сложилось гармонично с точки зрения интересов всех сторон, – сказал Олег Еремин .