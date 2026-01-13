«ПСЖ» впервые при Энрике упустил трофей на внутренней арене. Клуб вылетел из Кубка Франции от «Парижа»
«ПСЖ» проиграл турнир на внутренней арене впервые при Луисе Энрике.
«ПСЖ» впервые упустил возможность выиграть трофей на внутренней арене при Луисе Энрике.
Сегодня команда под руководством испанского специалиста проиграла «Парижу» со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка Франции и вылетела из соревнования.
Энрике возглавил «ПСЖ» перед началом сезона-2023/24. Под его руководством клуб три раза выиграл Суперкубок Франции, а также дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка.
