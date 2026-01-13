  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» впервые при Энрике упустил трофей на внутренней арене. Клуб вылетел из Кубка Франции от «Парижа»
23

«ПСЖ» впервые при Энрике упустил трофей на внутренней арене. Клуб вылетел из Кубка Франции от «Парижа»

«ПСЖ» проиграл турнир на внутренней арене впервые при Луисе Энрике.

«ПСЖ» впервые упустил возможность выиграть трофей на внутренней арене при Луисе Энрике

Сегодня команда под руководством испанского специалиста проиграла «Парижу» со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка Франции и вылетела из соревнования. 

Энрике возглавил «ПСЖ» перед началом сезона-2023/24. Под его руководством клуб три раза выиграл Суперкубок Франции, а также дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка. 

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54247 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoКубок Франции
logoлига 1 Франция
logoПариж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
42 минуты назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Глава ФИФА Инфантино зарабатывает 6,1 млн долларов в год – его зарплата выросла в 4 раза за 10 лет
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
6 минут назад
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
16 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
24 минуты назад
Александр Тихонов о словах Дзюбы, что его забыли в «Локо»: «Пошел он, не даю про идиотов комментарии. Мы забыли Суворова, Сталина, Александра Невского»
26 минут назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
42 минуты назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
56 минут назадВидео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
сегодня, 17:31Live