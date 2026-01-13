«ПСЖ» впервые при Энрике упустил трофей на внутренней арене. Клуб вылетел из Кубка Франции от «Парижа»

«ПСЖ» проиграл турнир на внутренней арене впервые при Луисе Энрике.

«ПСЖ » впервые упустил возможность выиграть трофей на внутренней арене при Луисе Энрике .

Сегодня команда под руководством испанского специалиста проиграла «Парижу » со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка Франции и вылетела из соревнования.

Энрике возглавил «ПСЖ» перед началом сезона-2023/24. Под его руководством клуб три раза выиграл Суперкубок Франции, а также дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка.