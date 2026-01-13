«ПСЖ» проиграл впервые за 8 матчей – «Парижу». Команда Энрике вылетела из Кубка Франции
«ПСЖ» проиграл впервые за 8 матчей.
Прервалась серия матчей без поражений «ПСЖ».
Сегодня команда Луиса Энрике уступила «Парижу» со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка Франции. Действующий обладатель трофея вылетел из розыгрыша турнира.
В семи предыдущих играх «ПСЖ» одержал пять побед, в том числе над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка по пенальти (1:1, пен. 2:1), и дважды сыграл вничью.
