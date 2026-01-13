«ПСЖ» проиграл впервые за 8 матчей – «Парижу». Команда Энрике вылетела из Кубка Франции

«ПСЖ» проиграл впервые за 8 матчей.

Прервалась серия матчей без поражений «ПСЖ».

Сегодня команда Луиса Энрике уступила «Парижу » со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка Франции. Действующий обладатель трофея вылетел из розыгрыша турнира.

В семи предыдущих играх «ПСЖ » одержал пять побед, в том числе над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка по пенальти (1:1, пен. 2:1), и дважды сыграл вничью.