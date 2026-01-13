Бенито об уходе Алонсо из «Реала»: «Спасают только победы, но нужно навязывать свои идеи. Хаби пожалеет, что не делал этого до самого конца»
Бывший полузащитник «Реала» Альваро Бенито отреагировал на уход Хаби Алонсо из клуба.
В понедельник мадридцы объявили о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон.
«Ни одному тренеру не гарантирована работа, ничье место не гарантировано, если ты не побеждаешь. Нужно придерживаться своих принципов и навязывать их всем остальным, потому что в конце концов тебя все равно уволят, и если это произойдет, то как раз за навязывание своих идей.
Единственное, что спасает тренера, – это победы; если ты не побеждаешь, тебя увольняют. Неважно, говорит ли тебе руководство, что верит в тебя очень сильно, немного или лишь умеренно. Единственное, что спасает, – это победы, но ты должен до самого конца пытаться навязывать свои идеи.
Я уверен, что Хаби Алонсо пожалеет, что не попытался до конца отстаивать свои идеи, независимо от того, кто встал у него на пути», – сказал Бенито в эфире Movistar.