Бенито об уходе Алонсо из «Реала»: «Спасают только победы, но нужно навязывать свои идеи. Хаби пожалеет, что не делал этого до самого конца»

Бенито об уходе Алонсо из «Реала»: ему нужно было отстаивать свои идеи до конца.

Бывший полузащитник «Реала » Альваро Бенито отреагировал на уход Хаби Алонсо из клуба.

В понедельник мадридцы объявили о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон.

«Ни одному тренеру не гарантирована работа, ничье место не гарантировано, если ты не побеждаешь. Нужно придерживаться своих принципов и навязывать их всем остальным, потому что в конце концов тебя все равно уволят, и если это произойдет, то как раз за навязывание своих идей.

Единственное, что спасает тренера, – это победы; если ты не побеждаешь, тебя увольняют. Неважно, говорит ли тебе руководство, что верит в тебя очень сильно, немного или лишь умеренно. Единственное, что спасает, – это победы, но ты должен до самого конца пытаться навязывать свои идеи.

Я уверен, что Хаби Алонсо пожалеет, что не попытался до конца отстаивать свои идеи, независимо от того, кто встал у него на пути», – сказал Бенито в эфире Movistar.