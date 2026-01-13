«Ювентус» не проигрывает 7 матчей подряд – 6 побед, 1 ничья. Команда Спаллетти на 4 очка отстает от «Интера», проведя на одну игру больше

«Ювентус» не проигрывает 7 матчей подряд.

«Ювентус » продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Лучано Спаллетти разгромила «Кремонезе » со счетом 5:0 в 20-м туре Серии А.

В семи последних матчах во всех турнирах туринцы одержали шесть побед и один раз сыграли вничью. «Бьянконери» занимают 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков.

Выше «Ювентуса» располагаются «Интер » (43 балла), «Милан » (40) и «Наполи» (39). Все эти команды провели на одну игру меньше, чем туринцы.