«Ювентус» не проигрывает 7 матчей подряд – 6 побед, 1 ничья. Команда Спаллетти на 4 очка отстает от «Интера», проведя на одну игру больше
«Ювентус» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Лучано Спаллетти разгромила «Кремонезе» со счетом 5:0 в 20-м туре Серии А.
В семи последних матчах во всех турнирах туринцы одержали шесть побед и один раз сыграли вничью. «Бьянконери» занимают 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков.
Выше «Ювентуса» располагаются «Интер» (43 балла), «Милан» (40) и «Наполи» (39). Все эти команды провели на одну игру меньше, чем туринцы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
