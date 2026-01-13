«Ювентус» забил 5 голов в матче Серии А впервые с 2018 года

«Ювентус» забил 5 голов в Серии А впервые с 2018 года.

«Ювентус » 8 лет не забивал 5 голов в игре чемпионата Италии.

Команда Лучано Спаллетти дома разгромила «Кремонезе » со счетом 5:0 в 20-м туре Серии А.

Туринцы забили как минимум пять голов в одном матче лиги впервые с 4 февраля 2018 года.

Тогда была одержана победа над «Сассуоло » со счетом 7:0. Тот матч тоже проходил на «Альянц Стэдиум» в Турине.