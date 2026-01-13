«Ювентус» забил 5 голов в матче Серии А впервые с 2018 года
«Ювентус» забил 5 голов в Серии А впервые с 2018 года.
«Ювентус» 8 лет не забивал 5 голов в игре чемпионата Италии.
Команда Лучано Спаллетти дома разгромила «Кремонезе» со счетом 5:0 в 20-м туре Серии А.
Туринцы забили как минимум пять голов в одном матче лиги впервые с 4 февраля 2018 года.
Тогда была одержана победа над «Сассуоло» со счетом 7:0. Тот матч тоже проходил на «Альянц Стэдиум» в Турине.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaPaolo
