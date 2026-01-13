У Виртца 5 (3+2) очков в 6 последних матчах за «Ливерпуль». Хавбек забил и ассистировал Экитике в игре с «Барнсли»

Флориан Виртц забил третий гол за «Ливерпуль».

Немецкий полузащитник поразил ворота «Барнсли » на 84-й минуте матча 3-м раунда Кубка Англии (4:1), пробив в верхний угол примерно с линии штрафной. Юго Экитике отдал результативную передачу пяткой, сыграв в одно касание.

Спустя 10 минут уже Экитике забил с передачи Флориана.

Теперь на счету Виртца 3 мяча и 5 результативных пасов в 27 матчах за мерсисайдцев. В шести последних играх он отметился 3 голами и 2 ассистами.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь .