ЦСКА подтвердил договоренность с «Локомотивом» о трансфере Баринова. Хавбек проходит медосмотр
В ЦСКА подтвердили, что подпишут Дмитрия Баринова.
В ЦСКА подтвердили, что достигли договоренности с «Локомотивом» о трансфере Дмитрия Баринова.
Ранее сообщалось, что армейцы купят 29-летнего полузащитника за 2 миллиона евро.
«Клубы достигли принципиальной договоренности. Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
