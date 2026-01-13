ЦСКА подтвердил договоренность с «Локомотивом» о трансфере Баринова. Хавбек проходит медосмотр

В ЦСКА подтвердили, что подпишут Дмитрия Баринова.

В ЦСКА подтвердили, что достигли договоренности с «Локомотивом » о трансфере Дмитрия Баринова .

Ранее сообщалось , что армейцы купят 29-летнего полузащитника за 2 миллиона евро.

«Клубы достигли принципиальной договоренности. Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.