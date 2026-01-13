35-летний Сако завершил карьеру. Экс-защитник Франции, «Ливерпуля» и «ПСЖ» огласил решение на «Парк-де-Пренс» перед матчем с «Парижем» в Кубке Франции

Мамаду Сако завершил игровую карьеру.

Экс-защитник сборной Франции Мамаду Сако объявил об окончании карьеры.

35-летний футболист с июля оставался без клуба, его последней командой было «Торпедо» Кутаиси .

Сако сделал официальное заявление на поле «Парк-де-Пренс» перед началом матча 1/32 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Парижем » (0:0, второй тайм).

Француз начал карьеру в молодежных командах «Парижа», а с 2007 по 2013 год играл за «ПСЖ». Он провел за клуб 201 матч и стал самым молодым капитаном в истории Лиги 1, дебютировав в лиге в октябре 2007 года в возрасте 17 лет и 8 месяцев.

«Я хотел поблагодарить всех. Я хотел официально объявить о завершении своей карьеры.

Спасибо «Парк-де-Пренс». Спасибо «Парижу», без него для меня бы не было «ПСЖ», – заявил Мамаду.

После ухода из «ПСЖ » защитник играл за «Ливерпуль » и «Кристал Пэлас», а в 2021 году перешел «Монпелье», где провел 49 матчей.

На счету экс-футболиста 29 игр в составе сборной Франции.