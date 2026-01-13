Станишич пропустит 3 недели. У защитника «Баварии» травма связок голеностопа

Йосип Станишич пропустит 3 недели.

Защитник «Баварии» Йосип Станишич получил травму во время матча с «Вольфсбургом» в Бундеслиге (8:1).

Мюнхенский клуб сообщил, что у 25-летнего футболиста выявлено повреждение связок голеностопа правой ноги. По информации Bild, восстановление игрока займет около трех недель.

В текущем сезоне Бундеслиги Станишич провел 11 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .