Правительство Габона отменило решение об исключении Обамеянга из сборной и отстранении команды после вылета с Кубка Африки. Министр спорта выберет нового тренера

Правительство Габона отменило отстранение сборной и Обамеянга.

Правительство Габона частично отменило меры, принятые в отношении национальной футбольной сборной.

Ранее Габон вылетел с Кубка Африки, не набрав ни одного очка в группе. Его опередили команды Кот-д’Ивуара, Камеруна и Мозамбика.

После этого правительство страны объявило о решении распустить тренерский штаб Тьерри Муюма, отстранить национальную команду до дальнейшего уведомления, а также исключить игроков Брюно Экюэля-Манга и Пьера Эмерика Обамеянга из команды.

«Федерация футбола Габона (FEGAFOOT) информирует национальное и международное спортивное сообщество о том, что правительственные меры по отстранению национальной сборной и исключению игроков Пьера-Эмерика Обамеянга и Брюно Экюэля-Манга после неудовлетворительных результатов сборной на Кубке Африки были отменены в понедельник, 12 января 2026 года.

В своем письме к FEGAFOOT министр спорта Пол Ульрих Кессани подчеркнул особую важность предстоящих событий, в частности, жеребьевки Кубка Африки 2027 года.

Кроме того, министр призвал FEGAFOOT предпринять необходимые шаги для предоставления ему всех практических деталей по выбору нового тренерского штаба.

FEGAFOOT приветствует этот позитивный результат», – сообщается в пресс-релизе федерации.