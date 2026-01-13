Гути об уходе Алонсо из «Реала»: «Когда игроки недовольны тренером, это очень заметно. Думаю, именно это послужило причиной»

Гути об увольнении Алонсо: когда игроки недовольны тренером, это заметно.

Бывший полузащитник «Реала » Гути прокомментировал уход Хаби Алонсо из мадридского клуба.

Контракт главного тренера «сливочных» был расторгнут по соглашению сторон.

«Я не ощущал атмосферу в раздевалке при Хаби, но это правда, что когда игрокам в раздевалке некомфортно, когда тренером недовольны, это заметно, и это очень заметно, не только на тренировках, но и в матчах. Я думаю, именно это послужило причиной ухода Хаби прямо сейчас.

Я думаю, что если говорить о стиле игры или о том, что команда при нем делала на поле, то я только что видел статистику, согласно которой Флик , тренер «Барселоны», показал те же результаты, что и Хаби Алонсо, проведя 34 матча. Это означает, что в плане количества побед ситуация была неплохой. Но это правда, что ходило много слухов о том, что он не вписывался в раздевалку», – сказал Гути в эфире DAZN.