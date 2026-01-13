Гути об уходе Алонсо из «Реала»: «Когда игроки недовольны тренером, это очень заметно. Думаю, именно это послужило причиной»
Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал уход Хаби Алонсо из мадридского клуба.
Контракт главного тренера «сливочных» был расторгнут по соглашению сторон.
«Я не ощущал атмосферу в раздевалке при Хаби, но это правда, что когда игрокам в раздевалке некомфортно, когда тренером недовольны, это заметно, и это очень заметно, не только на тренировках, но и в матчах. Я думаю, именно это послужило причиной ухода Хаби прямо сейчас.
Я думаю, что если говорить о стиле игры или о том, что команда при нем делала на поле, то я только что видел статистику, согласно которой Флик, тренер «Барселоны», показал те же результаты, что и Хаби Алонсо, проведя 34 матча. Это означает, что в плане количества побед ситуация была неплохой. Но это правда, что ходило много слухов о том, что он не вписывался в раздевалку», – сказал Гути в эфире DAZN.