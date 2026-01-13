  • Спортс
  Гюлер – Алонсо: «Ваша вера сделала меня лучше как игрока, вы помогли мне выйти на более высокий уровень. Ваше влияние навсегда останется со мной 🤍»
Гюлер – Алонсо: «Ваша вера сделала меня лучше как игрока, вы помогли мне выйти на более высокий уровень. Ваше влияние навсегда останется со мной 🤍»

Гюлер – Алонсо: ваша вера в меня сделала меня лучшим игроком, искренне благодарю.

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер обратился к Хаби Алонсо после его ухода из клуба.

Контракт главного тренера мадридской команды был расторгнут 12 января по соглашению сторон. 

«Мистер Хаби Алонсо, спасибо вам за веру и доверие ко мне с первого дня.

Каждый разговор, каждая деталь, каждое требование помогли сформировать мою игру и вывести меня на более высокий уровень. Я искренне благодарен за все, что вы сделали для меня. Ваша вера сделала меня лучше как игрока.

Желаю вам и вашему штабу всяческих успехов в будущем. Ваше влияние навсегда останется со мной 🤍», – написал Гюлер в инстаграме, опубликовав фото с Алонсо.

Мбаппе – Алонсо: «Я запомню вас как тренера, у которого были четкие идеи и который многое знает о футболе. Учиться у вас было приятно, спасибо, что доверяли мне с первого дня»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Арды Гюлера
