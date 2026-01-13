Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Контракт – до 2029 года

Дмитрий Баринов стал игроком ЦСКА.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА . Сегодня клубы официально объявили о трансфере.

29-летний футболист подписал соглашение с армейцами до конца сезона-2028/29.

Как сообщал инсайдер Иван Карпов, железнодорожники согласились продать Баринова армейцам за 2 миллиона евро. Игрок будет зарабатывать 1,6 миллиона евро за сезон.

Баринов выступал за главную команду «Локомотива» с 2015 года. Он провел 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 голевых передач. В составе «Локо » Баринов выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также трижды брал Кубок страны.