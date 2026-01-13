«Реал» уволил Алонсо, трансфер Баринова в ЦСКА согласован, 1000-е очко Шипачева, «Детройт» вывел номер Федорова, «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, 959-й гол Роналду и другие новости

  • Спортс
1. Главная новость понедельника: Хаби Алонсо ушел из «Реала» по соглашению сторон, проведя 34 матча во главе клуба и одержав 24 победы. Клуб назвал испанца «легендой» в официальном заявлении и назначил вместо него Альваро Арбелоа. По информации Marca, игроки «Мадрида» были «в шоке» от увольнения Алонсо, они узнали об этом из заявления клуба.

2. ЦСКА и «Локомотив» согласовали трансфер Дмитрия Баринова за 2 млн евро. Хавбек подпишет контракт до 2029-го с зарплатой 1,6 млн евро. По данным «Чемпионата», переход футболиста согласовали замруководителя администрации Путина Орешкин и глава РЖД Белозеров.

3. Вадим Шипачев набрал 1000-е очко в Фонбет КХЛ – первым в истории. Он отдал ассист на победный гол за 17 секунд до конца матча с «Адмиралом».

В других матчах «Динамо» Москва уступило «Торпедо», СКА обыграл «Ладу», «Автомобилист» победил «Барыс».

4. «Манчестер Юнайтед» назначит Кэррика и. о. главного тренера уже на этой неделе. Майкл будет руководить командой в матче с «Ман Сити», который пройдет 17 января.

5. «Ювентус» разнес «Кремонезе» – 5:0! Йылдыз добил после сэйва Аудеро с пенальти, у Бремера гол рикошетом от головы, у Терраччано автогол.

6. Фигуристка Камила Валиева работает над восстановлением четверного тулупа.

7. «Ливерпуль» победил «Барнсли» в Кубке Англии – 4:1. Экитике забил с передачи Виртца и пяткой ассистировал Флориану, Филлипс отличился после курьезного паса Собослаи пяткой в своей штрафной.

8. Фабио Челестини продвигал обмен Дивеева на Гонду. По данным «Чемпионата», тренер ЦСКА считает, что защитник не подходит под его модель, а РПЛ не выиграть без забивного форварда.

Кстати, Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам.

9. НХЛ. «Тампа» с 1+1 от Кучерова обыграла «Филадельфию» (5:1) – 10-я победа подряд. «Рейнджерс» опять проиграли дома – на этот раз «Сиэтлу» (2:4), Панарин набрал 600-е очко за клуб из Нью-Йорка, причем сделал это быстрее всех в истории. «Детройт» обыграл «Каролину» (4:3 ОТ), а перед матчем состоялась церемония выведения из обращения 91-го номера Сергея Федорова. Все результаты дня – здесь

10. «ПСЖ» вылетел в 1/16 финала Кубка Франции, пропустив на 74-й минуте от «Парижа» – 0:1! Команда Луиса Энрике упустила шанс сделать второй требл подряд, кроме того, парижане так рано не вылетали из национального кубка с 2014 года.

11. Криштиану Роналду забил 959-й гол в карьере, однако «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю» и уже на 7 очков отстает от конкурента. Команда португальца не побеждает четыре матча, проиграв трижды подряд.

12. НБА. 42+7+8 от Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Сакраменто», 27 очков Флэгга (с очередным достижением) помогли «Далласу» обыграть «Бруклин» без Дёмина, получившего отдых. Все результаты дня – здесь

13. Адвокат Матвея Сафонова подал в суд на бывшую жену вратаря «ПСЖ» Анастасию. Ее обвиняют в незаконном получении 10 млн рублей в качестве компенсации судебных издержек, утверждает Sport Baza. 

14. Евгения Медведева будет в жюри «Ледникового периода», Акатьева и Туктамышева примут участие в проекте. Щербакова будет кататься с Раскатовым, Косторная – с Ушневым, Трусова – со Жвакиным.

15. Ульви Бабаев не поедет с «Динамо» на первый сбор, его удалили из командного чата, пишет «СЭ». Хавбеком интересуется «Спартак». Динамовцы сообщили, что игрок начнет сборы со второй командой, клуб хочет продлить его.

16. Допинг-офицеры будут досматривать багаж спортсменов, прилетающих на Олимпиаду-2026.

17. Роман Еременко получает угрозы в Финляндии из-за возможного возвращения в РПЛ, пишет «Мутко против». «Оренбург» удалил пост о просмотре 38-летнего хавбека, договоренности с футболистом.

18. Две команды «Ф-1» могут пропустить первый день предсезонных тестов в Барселоне/

Цитаты дня.

«Сосите, убирайтесь домой!» Фермин – фанатам «Реала» после победы «Барселоны» в финале Суперкубка

Кравцов об НХЛ: «Через две недели тренировок с «Ванкувером» главный тренер подъехал ко мне и спросил: «Как тебя зовут?»

Агент Дивеева о переходе в «Зенит»: «Есть элемент профессионального выгорания. Тяжело находиться постоянно в одной среде – это не застойность, но однообразие»

«Перес продемонстрировал объятия Иуды, через 10 часов ударив Алонсо ножом в спину. «Реал» выдал увольнение за взаимное соглашение». Комментатор Лама об уходе Хаби

Гашек за лишение США ЧМ-2026: «Страна, не уважающая международное право и угрожающая демократическим странам, не должна проводить крупные мероприятия»

«Ямаль все время ныряет». Винисиус жаловался судье Мунуэре Монтеро на вингера «Барсы» в финале Суперкубка

Мбаппе – Алонсо: «Я запомню вас как тренера, у которого были четкие идеи и который многое знает о футболе. Учиться у вас было приятно, спасибо, что доверяли мне с первого дня»

