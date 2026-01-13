73

«ПСЖ» вылетел в 1/16 финала Кубка Франции, пропустив на 74-й от «Парижа» – 0:1!

«ПСЖ» выбыли из Кубка Франции, проиграв «Парижу».

«ПСЖ» дома проиграл «Парижу» (0:1) в 1/16 финала Кубка Франции.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жонатан Иконе открыл счет на 74-й минуте, его гол стал победным.

Кубок Франции. 1/16 финала
12 января 20:10, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Париж
Матч окончен
90’
Отавио
Барколя
87’
83’
де Смет
Д. Дуэ
78’
74’
  Иконе
Меюлю   Д. Дуэ
65’
Пачо   Мендеш
64’
Кварацхелия   Дембеле
64’
61’
Кафаро   Колиошо
46’
Оллила   де Смет
46’
Жеббель   Кеббаль
2тайм
Перерыв
40’
Гори   Иконе
ПСЖ
Шевалье, Пачо, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Барколя, Гонсалу Рамуш, Кварацхелия
Запасные: Маркиньос, Мендеш, Дембеле, Д. Дуэ, Джеймс, Жоау Невеш, Нсоки, Марин
1тайм
Париж:
Нкамбадьо, Оллила, Сангюи, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Кафаро, Максим Лопес, Камара, Гори, Жеббель
Запасные: Дусе, Трапп, Дао, Колиошо, де Смет, Кеббаль, Лопес, Zakarya Khaldi, Иконе
Подробнее

Статистика Кубка Франции

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54233 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoПСЖ
logoПариж
logoКубок Франции
онлайны
logoЖонатан Иконе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Франции. 1/16 финала. «Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги, «ПСЖ» Сафонова вылетел от «Парижа»
13 января, 21:50
Агент Батракова об интересе «Барсы», «ПСЖ» и «Интера»: «Предложений в «Локомотив» от этих клубов не поступало. Клуб вправе называть ту сумму, которая его устраивает»
11 января, 15:11
Энрике об отказе Дембеле продлить контракт с «ПСЖ»: «Это не имеет ничего общего с реальностью. Нас пытаются дестабилизировать с помощью фейковых новостей»
11 января, 13:34
Главные новости
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
39 минут назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
57 минут назад
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Глава ФИФА Инфантино зарабатывает 6,1 млн долларов в год – его зарплата выросла в 4 раза за 10 лет
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
3 минуты назад
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
13 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
21 минуту назад
Александр Тихонов о словах Дзюбы, что его забыли в «Локо»: «Пошел он, не даю про идиотов комментарии. Мы забыли Суворова, Сталина, Александра Невского»
23 минуты назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
39 минут назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
53 минуты назадВидео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
сегодня, 17:31Live