Матч окончен
«ПСЖ» вылетел в 1/16 финала Кубка Франции, пропустив на 74-й от «Парижа» – 0:1!
«ПСЖ» выбыли из Кубка Франции, проиграв «Парижу».
«ПСЖ» дома проиграл «Парижу» (0:1) в 1/16 финала Кубка Франции.
Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Жонатан Иконе открыл счет на 74-й минуте, его гол стал победным.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54233 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости