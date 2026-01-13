  • Спортс
  «Ливерпуль» победил «Барнсли» в Кубке Англии – 4:1. Экитике забил с передачи Виртца и пяткой ассистировал Флориану, Филлипс отличился после паса Собослаи пяткой в своей штрафной
«Ливерпуль» победил «Барнсли» в Кубке Англии – 4:1. Экитике забил с передачи Виртца и пяткой ассистировал Флориану, Филлипс отличился после паса Собослаи пяткой в своей штрафной

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Доминик Собослаи открыл счет на 9-й минуте. Джереми Фримпонг отличился на 36-й. Адам Филлипс забил на 40-й, перехватив мяч после попытки Собослаи сыграть пяткой в собственной штрафной. Флориан Виртц забил на 84-й с паса Юго Экитике пяткой. На 94-й Экитике забил с передачи Флориана.

Кубок Англии. 3-й раунд
12 января 19:45, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
4 - 1
Барнсли
Матч окончен
  Экитике
90’
+4’
88’
Vimal Yoganathan   Gent
Мак Аллистер   Ньони
88’
  Виртц
84’
81’
Киллор-Данн   Макголдрик
Нгумоа   Гравенберх
73’
73’
Филлипс   Келли
73’
Огбета   О’Коннелл
66’
Хурихэйн
Кьеза   Экитике
60’
Фримпонг   Виртц
60’
Гомес   Конате
60’
2тайм
Перерыв
40’
  Филлипс
  Фримпонг
36’
Гомес
32’
  Собослаи
9’
Ливерпуль
Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Нгумоа, Кьеза, Гакпо
Запасные: Алиссон, Керкез, Виртц, Рэмзи, Ньони, Эндо, Гравенберх, Конате, Экитике
1тайм
Барнсли:
Murphy Joseph Mahoney Cooper, Огбета, О`Кифф, Jack Timothy Shepherd, Дюран де Жевинье, Уотсон, Клири, Vimal Yoganathan, Jonathan Patrick Richard Bland, Филлипс, Киллор-Данн
Запасные: Connor James Barratt, Leo Farrell, О’Коннелл, Келли, Робертс, Gent, Флейвелл, Макголдрик, Fábio Rúben Soares Jaló
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
