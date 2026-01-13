Матч окончен
«Ливерпуль» победил «Барнсли» в Кубке Англии – 4:1. Экитике забил с передачи Виртца и пяткой ассистировал Флориану, Филлипс отличился после паса Собослаи пяткой в своей штрафной
Матч проходил на стадионе «Энфилд».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Доминик Собослаи открыл счет на 9-й минуте. Джереми Фримпонг отличился на 36-й. Адам Филлипс забил на 40-й, перехватив мяч после попытки Собослаи сыграть пяткой в собственной штрафной. Флориан Виртц забил на 84-й с паса Юго Экитике пяткой. На 94-й Экитике забил с передачи Флориана.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
