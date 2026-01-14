Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Таавун», «Аль-Кадисия» Ретеги разгромила «Аль-Фейху»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 15-го тура.
В понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду уступил «Аль-Хилалю» Малкома (1:3) в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Во вторник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграл вничью с «Дамаком» (1:1).
В среду «Аль-Кадисия» Матео Ретеги дома разгромила «Аль-Фейху» (5:0), «Аль-Ахли» Рияда Мареза обыграл «Аль-Таавун» (2:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
15-й тур
Eyad Sidi Mohammed Houssa
Хазази Eyad Sidi Mohammed Houssa
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi Аль-Харти
Сакала Sabri Abdu H. Dahal
Бамасуд Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Баа, Хазази, Вайгль, Нандес, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Салем, Аль-Авджами, Махнаши, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Монассар, Саньюр, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Аммар
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Рашиди, Вронтис, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Биши, Сакала, Джейсон
Запасные: Аль-Харти, Ali Al Hussain, Аль-Джауаи, Sattam Latif Al Shammari, Аль-Саафи, Ганвула, Sabri Abdu H. Dahal, Аль-Бакауи, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Аль-Таин Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Адли Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Абди Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Аль-Хаммами Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Браунхилл, Аль-Таин, Сьерро, Адли, Феррейра Карраско, Эрнандес, Аль-Хаммами, Карлос
Запасные: Amjad bin Ali bin Omar Haraj, Sultan Anwar Al Anize, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Nasser Ali Al Bishi, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Abdullah Jaman, Majed Hani Abdullah
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Асмари, Коне, Бенрахма, Буабре, Родригес, Ляказетт
Запасные: Al-Ali, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Jaber, Малайека, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Аль-Брейк, Аль-Салули, Аль-Фарадж
Гонсалвес Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Alhurayji Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
Фюльжени Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Аль-Куикби Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Бакор Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Бакор, Галено, Мийо, Атангана Эдоа, Марез, Тоуни, Гонсалвес
Запасные: Аль-Джухани, Аль-Рашиди, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Салех, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Yazan Madani
Аль-Таавун:
Маилсон, Alhurayji, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Атийя, Рамос де Соуза, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани
Vitor Hugo Brenneisen Vargas Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Джасим Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Фабиу Мартинш Miguel Carvalho Vianna
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Аль-Шаммари
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed Моквана
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хабаши, Саюд, Фабиу Мартинш, Аль-Шаммари
Запасные: Aboubacar Bah, Моквана, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Дахиль, Зайед, Al-Shanqiti, Аль-Хараджин, Miguel Carvalho Vianna, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Шаммари, Аль-Наджар, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Хаусауи, Mohammed Mansour Yahya Mile, Аль-Мукайтиб, Abdulwahid Ali Al Nakhli
Али Majed Mohammed Yazid Dawran
Нкота Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Канаба Ali Abdulraouf Al Abdelnabi
Аль-Хамсаль Паоло Фернандес
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Али, Дуда, Медран, Вейналдум, Нкота, Дембеле
Запасные: Majed Mohammed Yazid Dawran, Хайралла, Аль-Ганнам, Jalal bin Adel Al Salem, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Маду, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Отайби
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Хамзи, Кинг
Запасные: Аль-Хайдари, Ассири, Аль-Мутайри, Паоло Фернандес, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Хафит, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Hussain Ali Al Sultan, Al-Haydar
Анжело Габриэл Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Аль-Харби, Томбакти, Рубен Невеш, Тео, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Аль-Ями, Аль-Досари, Нуньес, Малком
Запасные: Абу Расен, Акчичек, Маркос Леонардо, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Мендаш, Мари, Аль-Авджами, Канно, Аль-Хамдан
Аль-Наср Эр-Рияд:
Аль-Акиди, Мартинес, Симакан, Яхья, Бушаль, Жоау Феликс, Анжело Габриэл, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Маран, Камара, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Аль-Ганам, Аль-Шарари, Гариб, Аль-Нассер, Аль-Хассан, Уэсли
Аль-Досари Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Педроса Abdulaziz Saleh Al Hatila
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Бахебри Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili Аль-Алива
Аль-Охдуд
Португал, Аль-Салем, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Педроса, Петрос, Гюль, Бассогог, Крамер
Запасные: Аль-Кайди, Индже, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Saud Salem Saud Al Yami, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Наджар, Аль-Аббас, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Abdulaziz Saleh Al Hatila
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Mansour Camara, Дьомбер, Солан, Бахебри, Бакли, Маолида, Аль-Досари, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Аль-Досари, Ibrahem Barabaa, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Abdullah bin Hassan bin Abdullah Al Ajyan, Alshammari, Аль-Алива, Аль-Сафари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Батна Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
Соро Essam Hassan Abdullah Bahri
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi Luca Ian Ramirez
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Wesley Bruno Lima Delgado Касим
Тармин Ammar Nasser Al Harfi
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Aljari Mohammed Al-Sarnoukh
Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli Харун
Аль-Фатех
Пачеко, Aljari, Жорже Фернандеш, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Юссуф, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Wesley Bruno Lima Delgado, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Бохари, Касим, Mohammed Al-Sarnoukh, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Ali bin Hassan Al Masoud, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohammed Al Sahihi
Аль-Рияд:
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Тармин, Соро, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Баеш, Лиа Оку, Тозе, Силла
Запасные: Luca Ian Ramirez, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Харун, Аль-Шехри, Essam Hassan Abdullah Bahri, Alabsi, Ammar Nasser Al Harfi, Nasser Mohammed Ali Al Farhani Al Bishi
Sanousi Mohammed Мохаммед
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Sanousi Mohammed, Аль-Обайд, Hassan Ali Rabea, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Кахтани, Силла, Шарахили, Al-Ghamdi, Вада
Запасные: Naser Al Ghamdi, Мохаммед, Jawad Mansour Al Hassan, Харкасс, Аль-Самири, Аль-Багауи, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Naji
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Канте, Фабиньо, Фернандеш, Бергвейн, Диаби, Бензема
Запасные: Аль-Гамди, Аль-Шехри, Аль-Биши, Аль-Гамди, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Джулайдан, Фагихи, Аль-Нашри, Фаллатах
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
