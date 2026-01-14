  • Спортс
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Таавун», «Аль-Кадисия» Ретеги разгромила «Аль-Фейху»
37

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Таавун», «Аль-Кадисия» Ретеги разгромила «Аль-Фейху»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 15-го тура.

В понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду уступил «Аль-Хилалю» Малкома (1:3) в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Во вторник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграл вничью с «Дамаком» (1:1).

В среду «Аль-Кадисия» Матео Ретеги дома разгромила «Аль-Фейху» (5:0), «Аль-Ахли» Рияда Мареза обыграл «Аль-Таавун» (2:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур

Высшая лига. 15 тур
14 января 14:45, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
5 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
  Ретеги
90’
+3’
Нандес   Махнаши
88’
  Eyad Sidi Mohammed Houssa
87’
Нандес
85’
Хазази   Eyad Sidi Mohammed Houssa
83’
Баа   Аль-Аммар
83’
Киньонес   Аль-Салем
74’
Такри   Аль-Шахрани
73’
71’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Аль-Харти
71’
Аль-Биши   Ali Al Hussain
62’
Сакала   Sabri Abdu H. Dahal
62’
Бамасуд   Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
62’
Джейсон   Ганвула
  Киньонес
61’
56’
Аль-Рашиди
  Киньонес
53’
  Киньонес
47’
2тайм
Перерыв
Вайгль
45’
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Баа, Хазази, Вайгль, Нандес, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Салем, Аль-Авджами, Махнаши, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Монассар, Саньюр, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Аммар
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Рашиди, Вронтис, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Биши, Сакала, Джейсон
Запасные: Аль-Харти, Ali Al Hussain, Аль-Джауаи, Sattam Latif Al Shammari, Аль-Саафи, Ганвула, Sabri Abdu H. Dahal, Аль-Бакауи, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
14 января 17:30, Al-Awwal Park
Логотип домашней команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Неом
Матч окончен
Аль-Таин   Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
90’
+2’
Адли   Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
87’
Адли
87’
Эрнандес
87’
83’
Коне   Аль-Хеджи
83’
Абди   Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
83’
Родригес   Jaber
Аль-Хаммами   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
78’
75’
Аль-Асмари   Аль-Фарадж
74’
Гальтье
  Феррейра Карраско
61’
  Феррейра Карраско
57’
56’
Зезе
49’
  Бенрахма
2тайм
Перерыв
40’
Буабре
6’
  Буабре
  Аль-Хаммами
4’
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Браунхилл, Аль-Таин, Сьерро, Адли, Феррейра Карраско, Эрнандес, Аль-Хаммами, Карлос
Запасные: Amjad bin Ali bin Omar Haraj, Sultan Anwar Al Anize, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Nasser Ali Al Bishi, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Abdullah Jaman, Majed Hani Abdullah
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Асмари, Коне, Бенрахма, Буабре, Родригес, Ляказетт
Запасные: Al-Ali, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Jaber, Малайека, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Аль-Брейк, Аль-Салули, Аль-Фарадж
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
14 января 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Ахли Джидда
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Таавун
Матч окончен
90’
+16’
Oliveira Chamusca
  Тоуни
90’
+14’
Яйссле
90’
+9’
90’
+5’
Мартинес
90’
+3’
Аль-Муфрадж
Мийо   Аль-Муваллад
89’
Галено   Аль-Бурайкан
89’
Гонсалвес   Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
89’
Рожер
83’
82’
Alhurayji   Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
Марез   Салех
82’
76’
Фюльжени   Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
76’
Аль-Куикби   Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Бакор   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
63’
  Аль-Хавсави
62’
Рожер
56’
Мийо
49’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Мартинес
Демирал
31’
31’
Эль-Махдиуи
26’
Аль-Ахмад
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Бакор, Галено, Мийо, Атангана Эдоа, Марез, Тоуни, Гонсалвес
Запасные: Аль-Джухани, Аль-Рашиди, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Салех, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Yazan Madani
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Alhurayji, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Атийя, Рамос де Соуза, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
12 января 15:10, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
Аль-Шаммари
90’
+8’
  Аль-Шаммари
90’
+8’
  Саюд
90’
+6’
82’
Vitor Hugo Brenneisen Vargas   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
82’
Бутобба   Аль-Хаусауи
Саюд
81’
75’
Джасим   Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Фабиу Мартинш   Miguel Carvalho Vianna
75’
66’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Аль-Шаммари
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Моквана
60’
  Саюд
58’
Бутуй
47’
2тайм
Перерыв
43’
  Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
42’
26’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Саюд
23’
8’
  Тиянич
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хабаши, Саюд, Фабиу Мартинш, Аль-Шаммари
Запасные: Aboubacar Bah, Моквана, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Дахиль, Зайед, Al-Shanqiti, Аль-Хараджин, Miguel Carvalho Vianna, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Шаммари, Аль-Наджар, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Хаусауи, Mohammed Mansour Yahya Mile, Аль-Мукайтиб, Abdulwahid Ali Al Nakhli
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
12 января 17:30, EGO Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттифак
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Халидж
Матч окончен
Али   Majed Mohammed Yazid Dawran
90’
+6’
90’
+5’
Хамзи   Ассири
90’
+4’
Морис
Кальво   Аль-Отайби
87’
Нкота   Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
87’
86’
  Хендри
83’
Канаба   Ali Abdulraouf Al Abdelnabi
Дуда   Аль-Ганнам
62’
59’
Аль-Хамсаль   Паоло Фернандес
Хинди   Маду
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Фортунис
Дуда
43’
37’
Donis
Вейналдум
29’
  Дембеле
1’
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Али, Дуда, Медран, Вейналдум, Нкота, Дембеле
Запасные: Majed Mohammed Yazid Dawran, Хайралла, Аль-Ганнам, Jalal bin Adel Al Salem, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Маду, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Отайби
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Хамзи, Кинг
Запасные: Аль-Хайдари, Ассири, Аль-Мутайри, Паоло Фернандес, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Хафит, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Hussain Ali Al Sultan, Al-Haydar
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
12 января 17:30, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
Томбакти   Аль-Авджами
90’
+10’
Нуньес   Мендаш
90’
+4’
Малком   Маркос Леонардо
90’
+3’
  Рубен Невеш
90’
+2’
83’
Роналду   Уэсли
83’
Яхья   Аль-Ганам
  Канно
81’
Аль-Харби   Мари
76’
Аль-Досари   Канно
76’
72’
Симакан   Аль-Хассан
65’
Аль-Хайбари
63’
Анжело Габриэл   Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain
60’
Аль-Акиди
Рубен Невеш
58’
  Аль-Досари
57’
53’
Брозович
2тайм
Перерыв
42’
  Роналду
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Аль-Харби, Томбакти, Рубен Невеш, Тео, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Аль-Ями, Аль-Досари, Нуньес, Малком
Запасные: Абу Расен, Акчичек, Маркос Леонардо, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Мендаш, Мари, Аль-Авджами, Канно, Аль-Хамдан
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Аль-Акиди, Мартинес, Симакан, Яхья, Бушаль, Жоау Феликс, Анжело Габриэл, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Маран, Камара, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Аль-Ганам, Аль-Шарари, Гариб, Аль-Нассер, Аль-Хассан, Уэсли
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
13 января 15:25, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Охдуд
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Холуд
Матч окончен
90’
+3’
Аль-Досари   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Педроса   Abdulaziz Saleh Al Hatila
90’
+1’
Al Yami
85’
Крамер   Аль-Аббас
80’
78’
Бакли
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
77’
73’
Бахебри   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Бассогог   Индже
72’
60’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Аль-Алива
  Бассогог
54’
2тайм
Перерыв
Гюль
20’
Аль-Охдуд
Португал, Аль-Салем, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Педроса, Петрос, Гюль, Бассогог, Крамер
Запасные: Аль-Кайди, Индже, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Saud Salem Saud Al Yami, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Наджар, Аль-Аббас, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Abdulaziz Saleh Al Hatila
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Mansour Camara, Дьомбер, Солан, Бахебри, Бакли, Маолида, Аль-Досари, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Аль-Досари, Ibrahem Barabaa, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Abdullah bin Hassan bin Abdullah Al Ajyan, Alshammari, Аль-Алива, Аль-Сафари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
13 января 17:30, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
Батна   Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
90’
+1’
90’
+1’
Аль-Хайбари
86’
Соро   Essam Hassan Abdullah Bahri
86’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Luca Ian Ramirez
80’
  Тозе
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
80’
Wesley Bruno Lima Delgado   Касим
80’
78’
Тармин   Ammar Nasser Al Harfi
Fawaz Yousef Al Hamad
74’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
64’
Aljari   Mohammed Al-Sarnoukh
64’
  Батна
62’
56’
Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli   Харун
56’
Лиа Оку   Аль-Шехри
Wesley Bruno Lima Delgado
52’
  Wesley Bruno Lima Delgado
50’
2тайм
Перерыв
Aljari
41’
22’
Баеш
  Wesley Bruno Lima Delgado
11’
Аль-Фатех
Пачеко, Aljari, Жорже Фернандеш, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Юссуф, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Wesley Bruno Lima Delgado, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Бохари, Касим, Mohammed Al-Sarnoukh, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Ali bin Hassan Al Masoud, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohammed Al Sahihi
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Тармин, Соро, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Баеш, Лиа Оку, Тозе, Силла
Запасные: Luca Ian Ramirez, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Харун, Аль-Шехри, Essam Hassan Abdullah Bahri, Alabsi, Ammar Nasser Al Harfi, Nasser Mohammed Ali Al Farhani Al Bishi
Подробнее
Высшая лига. 15 тур
13 января 17:30, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
90’
+11’
Бергвейн
90’
+8’
Фабиньо
Шарахили   Харкасс
90’
+5’
85’
Канте   Аль-Биши
Sanousi Mohammed   Мохаммед
83’
Аль-Кахтани   Аль-Самири
83’
69’
Фабиньо
Al-Ghamdi   Naji
69’
68’
Шарахили   Аль-Джулайдан
59’
Аль-Шенгити
57’
Фернандеш   Аль-Гамди
46’
Бензема   Аль-Шехри
2тайм
Перерыв
45’
  Аль-Шенгити
  Аль-Кахтани
37’
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Sanousi Mohammed, Аль-Обайд, Hassan Ali Rabea, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Кахтани, Силла, Шарахили, Al-Ghamdi, Вада
Запасные: Naser Al Ghamdi, Мохаммед, Jawad Mansour Al Hassan, Харкасс, Аль-Самири, Аль-Багауи, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Naji
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Канте, Фабиньо, Фернандеш, Бергвейн, Диаби, Бензема
Запасные: Аль-Гамди, Аль-Шехри, Аль-Биши, Аль-Гамди, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Джулайдан, Фагихи, Аль-Нашри, Фаллатах
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
