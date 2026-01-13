«Ювентус» разнес «Кремонезе» – 5:0! Йылдыз добил после сэйва Аудеро с пенальти, у Бремера гол рикошетом от головы, у Терраччано автогол

«Ювентус» забил 5 голов «Кремонезе».

«Ювентус » разгромил «Кремонезе » (5:0) в 20-м туре Серии А.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Фабио Миретти на 12-й минуте бил по воротам, мяч залетел в створ рикошетом от головы Бремера. Джонатан Дэвид на 15-й увеличил счет. Кенан Йылдыз не переиграл вратаря Эмиля Аудеро с пенальти на 35-й, однако был точен на добивании. Филиппо Терраччано отправил мяч в свои ворота на 48-й. Уэстон Маккенни отличился на 64-й.

