  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» разнес «Кремонезе» – 5:0! Йылдыз добил после сэйва Аудеро с пенальти, у Бремера гол рикошетом от головы, у Терраччано автогол
146

«Ювентус» разнес «Кремонезе» – 5:0! Йылдыз добил после сэйва Аудеро с пенальти, у Бремера гол рикошетом от головы, у Терраччано автогол

«Ювентус» забил 5 голов «Кремонезе».

«Ювентус» разгромил «Кремонезе» (5:0) в 20-м туре Серии А.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фабио Миретти на 12-й минуте бил по воротам, мяч залетел в створ рикошетом от головы Бремера. Джонатан Дэвид на 15-й увеличил счет. Кенан Йылдыз не переиграл вратаря Эмиля Аудеро с пенальти на 35-й, однако был точен на добивании. Филиппо Терраччано отправил мяч в свои ворота на 48-й. Уэстон Маккенни отличился на 64-й.

Серия А Италия. 20 тур
12 января 19:45, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
5 - 0
Логотип гостевой команды
Кремонезе
Матч окончен
83’
Грасси   Фолино
Миретти   Опенда
83’
Локателли   Аджич
71’
Бремер   Копмейнерс
71’
70’
Бондо   Вандепютте
68’
Пеццелла
  Маккенни
64’
Йылдыз   Жегрова
62’
Камбьязо   Кабаль
62’
58’
Бонаццоли   Санабрия
58’
Варди   Васкес
  Терраччано
48’
46’
Юнсен   Флориани
2тайм
Перерыв
  Йылдыз
35’
Йылдыз
35’
27’
Никола
27’
Никола
  Дэвид
15’
  Бремер
12’
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Кабаль, Опенда, Фелипе, Копмейнерс, Жоау Мариу, Рухи, Перин, Аджич, Костич, Жегрова, Пинсольо
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Юнсен, Грасси, Бондо, Дзербин, Варди, Бонаццоли
Запасные: Флориани, Файе, Коллоколо, Вандепютте, Лордкипанидзе, Сильвестри, Валоти, Пеми, Нава, Барбьери, Чеккерини, Фолино, Васкес, Санабрия
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54232 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoКремонезе
logoсерия А Италия
онлайны
logoБремер
logoФабио Миретти
logoДжонатан Дэвид
logoКенан Йылдыз
logoЭмиль Аудеро
logoФилиппо Терраччано
logoУэстон Маккенни
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
39 минут назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
57 минут назад
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Глава ФИФА Инфантино зарабатывает 6,1 млн долларов в год – его зарплата выросла в 4 раза за 10 лет
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
3 минуты назад
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
13 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
21 минуту назад
Александр Тихонов о словах Дзюбы, что его забыли в «Локо»: «Пошел он, не даю про идиотов комментарии. Мы забыли Суворова, Сталина, Александра Невского»
23 минуты назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
39 минут назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
53 минуты назадВидео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
сегодня, 17:31Live