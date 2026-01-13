Матч окончен
«Ювентус» разнес «Кремонезе» – 5:0! Йылдыз добил после сэйва Аудеро с пенальти, у Бремера гол рикошетом от головы, у Терраччано автогол
«Ювентус» забил 5 голов «Кремонезе».
«Ювентус» разгромил «Кремонезе» (5:0) в 20-м туре Серии А.
Матч проходил на «Альянц Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фабио Миретти на 12-й минуте бил по воротам, мяч залетел в створ рикошетом от головы Бремера. Джонатан Дэвид на 15-й увеличил счет. Кенан Йылдыз не переиграл вратаря Эмиля Аудеро с пенальти на 35-й, однако был точен на добивании. Филиппо Терраччано отправил мяч в свои ворота на 48-й. Уэстон Маккенни отличился на 64-й.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54232 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости