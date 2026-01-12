  • Спортс
  • Флик о 3:2 с «Реалом»: «Я горд, мы контролировали мяч и игру, сыграли именно так, как хотели. Менталитет Рафиньи восхищает, он влияет на всю команду»
67

Флик о 3:2 с «Реалом»: «Я горд, мы контролировали мяч и игру, сыграли именно так, как хотели. Менталитет Рафиньи восхищает, он влияет на всю команду»

Флик доволен игрой команды в финале Суперкубка Испании.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о победе над «Реалом» (3:2) в финале Суперкубка Испании.

«Великолепно, это был важный финал. Матчи против «Реала» всегда потрясающие. Я горд, мы сыграли именно так, как хотели.

Я еще не был в раздевалке, игроки сейчас празднуют, я лишь видел, что они танцуют. Я очень горжусь, мы сыграли чрезвычайно здорово, контролировали мяч и игру. В конце концов, вся команда сыграла так, как мы желали. Было непросто, мы бились как команда – это впечатляет.

Менталитет Рафиньи восхищает, у нас есть и другие такие игроки, а он влияет на всю команду. Он упустил первый момент, но воспользовался вторым и дал нам преимущество. Мы были под серьезным давлением, как вы могли видеть», – отметил главный тренер каталонцев.

«Барса» вырвала Суперкубок у «Реала»! Благодаря бриллиантовому Рафинье

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Marca
