Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Покажи судья красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»

Итурральде считает, что Асенсио заслуживал красную за фол на Педри.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о нарушении защитника «Реала » Рауля Асенсио на хавбеке «Барсы» Педри .

Асенсио, находясь сзади, нанес удар по ноге Педри на 56-й минуте финала Суперкубка Испании, в котором «Барселона » одержала победу со счетом 3:2. Судья Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку «сливочных» желтую карточку.

«Если бы судья показал красную, никто не смог бы ничего возразить, потому что это удар без возможности сыграть в мяч… да еще и сзади. Это не эпизод для ВАР, но если судья показал бы красную прямо на поле, ее пришлось бы принять», – заявил Итурральде Гонсалес.

Изображение: кадр из трансляции