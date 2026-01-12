Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Покажи судья красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»
Итурральде считает, что Асенсио заслуживал красную за фол на Педри.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о нарушении защитника «Реала» Рауля Асенсио на хавбеке «Барсы» Педри.
Асенсио, находясь сзади, нанес удар по ноге Педри на 56-й минуте финала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» одержала победу со счетом 3:2. Судья Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку «сливочных» желтую карточку.
«Если бы судья показал красную, никто не смог бы ничего возразить, потому что это удар без возможности сыграть в мяч… да еще и сзади. Это не эпизод для ВАР, но если судья показал бы красную прямо на поле, ее пришлось бы принять», – заявил Итурральде Гонсалес.
