  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Покажи судья красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»
Фото
108

Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Покажи судья красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»

Итурральде считает, что Асенсио заслуживал красную за фол на Педри.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о нарушении защитника «Реала» Рауля Асенсио на хавбеке «Барсы» Педри

Асенсио, находясь сзади, нанес удар по ноге Педри на 56-й минуте финала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» одержала победу со счетом 3:2. Судья Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку «сливочных» желтую карточку. 

«Если бы судья показал красную, никто не смог бы ничего возразить, потому что это удар без возможности сыграть в мяч… да еще и сзади. Это не эпизод для ВАР, но если судья показал бы красную прямо на поле, ее пришлось бы принять», – заявил Итурральде Гонсалес. 

Изображение: кадр из трансляции

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?38442 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoСуперкубок Испании
logoРауль Асенсио
Хосе Мунуэра Монтеро
logoсудьи
logoПедри
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» Флика – первая команда, выигравшая Суперкубок Испании дважды подряд, со времен «блауграны» Гвардиолы
11 января, 21:59
«Реал» проиграл «Барселоне» в третьем финале подряд – два Суперкубка и один Кубок Испании. Каталонцы не проигрывают в класико в финалах при Флике
11 января, 21:56
Алонсо о 2:3 с «Барсой»: «Больно в любом случае, «Реал» был близок к тому, чтобы сравнять в конце. Мы неплохо контролировали игру, им немного повезло с третьим голом»
11 января, 21:50
Главные новости
Материалам нашей редакции нужно лучшее оформление – ищем коммуникационного дизайнера. Сделаем красиво!
17 минут назадСпецпроект
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Альбасете»
сегодня, 07:08
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом»
сегодня, 06:37
Баринов перешел в ЦСКА, «МЮ» назначил Кэррика, «Рубин» уволил Рахимова, «Барса» арендовала Канселу, Сизерон опроверг заявления Пападакис, Захарян не забил пенальти и другие новости
сегодня, 06:10
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Челси» против «Арсенала»
сегодня, 05:06
Кубок Африки. 1/2 финала. Сенегал сыграет с Египтом, Нигерия против Марокко
сегодня, 04:56
Дзюба о «Локо»: «Будут говорить о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат»
сегодня, 04:44
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Парму», «Интер» против «Лечче»
сегодня, 04:18
Пеп об отмене гола Семеньо: «Уверен, завтра судья мне позвонит и объяснит, почему ВАР не вмешался в эпизодах с двумя пенальти в ноябрьском матче с «Ньюкаслом»
сегодня, 03:59
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о продаже Жерсона: «Зенит» избавился от балласта. Когда у игрока есть предложение из страны, где платят в 10 раз больше, тяжело заставить его играть на полную катушку»
4 минуты назад
«Альбасете» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
23 минуты назад
«Спартак» по решению Карседо перенес товарищеский матч с «Елимаем» на 4 дня позже (Legalbet)
33 минуты назад
«Челси» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
48 минут назад
Ахметов за ужесточение лимита: «Иностранцы должны быть качественными и делать разницу»
58 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Фейху», «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Таавуна»
сегодня, 07:00
Умер экс-защитник и тренер «Челси» Маккриди. В составе команды он выигрывал Кубок кубков в 1971-м
сегодня, 06:54
Дзюба о переходах Дивеева и Гонду: «Обмен в пользу «Зенита». ЦСКА ошибся»
сегодня, 06:27
Кубок Португалии. 1/4 финала. «Порту» против «Бенфики»
сегодня, 06:14
«Интер» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:00