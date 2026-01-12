У «Реала» нет трофеев 13 месяцев, с декабря 2024-го – после победы в финале Межконтинентального кубка. Клуб уступил в 6 турнирах на этом отрезке

«Реал» более года не выигрывал трофеи.

«Реал » не выиграл ни одного трофея за последние 13 месяцев.

Сегодня мадридцы проиграли «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3).

Последний трофей «Реал » выиграл в декабре 2024 года, обыграв «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка ФИФА (3:0).

В 2025 году «сливочные» уступили «Барселоне» в финалах Суперкубка и Кубка Испании и заняли второе место по итогам сезона в Ла Лиге . В Лиге чемпионов «Реал» дошел до 1/4 финала, где проиграл «Арсеналу», а на клубном чемпионате мира уступил «ПСЖ» в полуфинале.