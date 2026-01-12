  • Спортс
  • Игроки «Барсы» качали Араухо после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании, он поднял трофей на награждении. Рональд вышел на 93-й минуте, он не играл с ноября из-за психологических проблем
75

Игроки «Барсы» качали Араухо после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании, он поднял трофей на награждении. Рональд вышел на 93-й минуте, он не играл с ноября из-за психологических проблем

Игроки «Барселоны» подняли Рональда Араухо на руки после победы в Суперкубке.

Игроки «Барселоны» подняли на руки и качали защитника Рональда Араухо после победы над «Реалом» (3:2) в финале Суперкубка Испании.

Уругваец вышел на замену на 93-й минуте игры, это его первый матч после запрошенного перерыва. 

Кроме того, именно Араухо поднял трофей на церемонии награждения.

Араухо пропустил больше месяца из-за психологических проблем – последний раз он выходил на поле 25 ноября в матче с «Челси» (0:3), где получил красную карточку.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер The Athletic
logoЗдоровье
logoРеал Мадрид
logoКласико
logoСуперкубок Испании
logoРональд Араухо
logoБарселона
logoЛа Лига
психология
