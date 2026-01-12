  • Спортс
  • Алонсо о 2:3 с «Барсой»: «Больно в любом случае, «Реал» был близок к тому, чтобы сравнять в конце. Мы неплохо контролировали игру, им немного повезло с третьим голом»
Алонсо о 2:3 с «Барсой»: «Больно в любом случае, «Реал» был близок к тому, чтобы сравнять в конце. Мы неплохо контролировали игру, им немного повезло с третьим голом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о поражении от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3).

«Больно в любом случае. Матч получился равным, очень напряженным, зрелищным. Остается ощущение, что у нас были два абсолютно явных момента в концовке – мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге поздравляем «Барселону».

О концовке первого тайма

«В последние 15 минут произошло много всего. Мы неплохо контролировали игру – без мяча, но при этом у нас были два самых опасных момента. Мы пропустили первый гол, однако команда показала характер: мы ушли на перерыв при счете 2:2.

Во втором тайме игра была плотной, равной – им немного повезло с тем самым голом, а мы пытались отыграться, но не получилось», – сказал Алонсо в эфире Movistar. 

«Барса» и «Реал» забили 3 гола в добавленное к 1-му тайму время в финале Суперкубка Испании. «Мадрид» дважды сравнял счет

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
