«Барселона» обыграла «Реал» в 5 из 6 последних матчей
«Барселона» потерпела всего одно поражение в класико в последних шести матчах.
Команда Ханси Флика одолела «Реал» (3:2) в финале Суперкубка Испании.
За последние полтора сезона каталонцы нанесли «Реалу» пять поражений в различных турнирах (4:0, 5:2, 3:2 и 4:3 до сегодняшнего дня), а сами уступили только один раз – в текущем чемпионате Испании (1:2).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
