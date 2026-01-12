У Мбаппе 5 поражений в 6 класико. Форвард «Реала» не забил «Барсе» впервые за 5 матчей, он вышел на 76-й минуте финала Суперкубка Испании
Мбаппе проиграл с «Реалом» 5 из 6 своих класико.
Килиан Мбаппе проиграл в пяти класико из шести в футболке «Реала».
Форвард «сливочных» вышел на замену на 76-й минуте финала Суперкубка Испании c «Барселоной» (2:3) и не сумел отличиться.
Француз до этого забивал в четырех подряд матчах против «Барселоны» – суммарно 6 голов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
