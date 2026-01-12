  • Спортс
71

Флик выиграл 4 трофея во главе «Барселоны» за полтора года. В «Баварии» было 7 за два сезона

Флик выиграл 11-й трофей в качестве главного тренера топ-клубов.

Ханс-Дитер Флик завоевал четвертый трофей за полтора года в «Барселоне».

Каталонцы обыграли «Реал» в финале Суперкубка Испании (3:2) и защитили звание победителя турнира. Также при немецком специалисте «блауграна» выиграла чемпионат и Кубок Испании.

За два сезона в «Баварии», которую Флик возглавлял с 2019 по 2021 год, он взял семь трофеев: дважды он выиграл чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
