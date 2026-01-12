  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Йонг получил прямую красную за удар шипами в ногу Мбаппе в подкате на 91-й минуте матча с «Реалом». Перед фолом Килиан отобрал мяч у Ямаля, пытавшегося обвести француза
Фото
137

Де Йонг получил прямую красную за удар шипами в ногу Мбаппе в подкате на 91-й минуте матча с «Реалом». Перед фолом Килиан отобрал мяч у Ямаля, пытавшегося обвести француза

Френки де Йонг получил красную карточку в концовке матча с «Реалом».

«Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга в конце 2-го тайма матча с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, обыграв «Реал» со счетом 3:2.

Де Йонг был удален на первой добавленной ко 2-му тайму минуте за нарушение правил против Килиана Мбаппе.

Хавбек «Барселоны» ударил форварда «Реала» шипами по ноге в подкате, за что главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал ему прямую красную карточку.

Перед нарушением де Йонга Мбаппе отобрал мяч у Ламиня Ямаля, который пытался за счет дриблинга обойти француза.

Изображение: кадр из трансляции

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?38438 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
logoсудьи
logoФренки де Йонг
logoКилиан Мбаппе
дисквалификации
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoСуперкубок Испании
Хосе Мунуэра Монтеро
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафинья толкнул Вальверде в грудь и с криком упал на газон, когда уругваец толкнул его в ответ. Капитан «Реала» получил желтую
11 января, 20:40
Итурральде об ударе Каррераса в голеностоп Ямалю: «Чистая желтая, это было жестко»
11 января, 19:51
Каррерас шипами ударил в голеностоп Ямаля, когда вингер «Барсы» отдавал пас. Судья не показал карточку защитнику «Реала»
11 января, 19:37Фото
Главные новости
Материалам нашей редакции нужно лучшее оформление – ищем коммуникационного дизайнера. Сделаем красиво!
16 минут назадСпецпроект
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Альбасете»
сегодня, 07:08
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом»
сегодня, 06:37
Баринов перешел в ЦСКА, «МЮ» назначил Кэррика, «Рубин» уволил Рахимова, «Барса» арендовала Канселу, Сизерон опроверг заявления Пападакис, Захарян не забил пенальти и другие новости
сегодня, 06:10
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Челси» против «Арсенала»
сегодня, 05:06
Кубок Африки. 1/2 финала. Сенегал сыграет с Египтом, Нигерия против Марокко
сегодня, 04:56
Дзюба о «Локо»: «Будут говорить о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат»
сегодня, 04:44
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Парму», «Интер» против «Лечче»
сегодня, 04:18
Пеп об отмене гола Семеньо: «Уверен, завтра судья мне позвонит и объяснит, почему ВАР не вмешался в эпизодах с двумя пенальти в ноябрьском матче с «Ньюкаслом»
сегодня, 03:59
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о продаже Жерсона: «Зенит» избавился от балласта. Когда у игрока есть предложение из страны, где платят в 10 раз больше, тяжело заставить его играть на полную катушку»
3 минуты назад
«Альбасете» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
22 минуты назад
«Спартак» по решению Карседо перенес товарищеский матч с «Елимаем» на 4 дня позже (Legalbet)
32 минуты назад
«Челси» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
47 минут назад
Ахметов за ужесточение лимита: «Иностранцы должны быть качественными и делать разницу»
57 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Фейху», «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Таавуна»
сегодня, 07:00
Умер экс-защитник и тренер «Челси» Маккриди. В составе команды он выигрывал Кубок кубков в 1971-м
сегодня, 06:54
Дзюба о переходах Дивеева и Гонду: «Обмен в пользу «Зенита». ЦСКА ошибся»
сегодня, 06:27
Кубок Португалии. 1/4 финала. «Порту» против «Бенфики»
сегодня, 06:14
«Интер» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:00