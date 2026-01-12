Де Йонг получил прямую красную за удар шипами в ногу Мбаппе в подкате на 91-й минуте матча с «Реалом». Перед фолом Килиан отобрал мяч у Ямаля, пытавшегося обвести француза

Френки де Йонг получил красную карточку в концовке матча с «Реалом».

«Барселона » осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга в конце 2-го тайма матча с «Реалом » в финале Суперкубка Испании.

Каталонцы выиграли Суперкубок Испании , обыграв «Реал» со счетом 3:2.

Де Йонг был удален на первой добавленной ко 2-му тайму минуте за нарушение правил против Килиана Мбаппе .

Хавбек «Барселоны» ударил форварда «Реала» шипами по ноге в подкате, за что главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал ему прямую красную карточку.

Перед нарушением де Йонга Мбаппе отобрал мяч у Ламиня Ямаля, который пытался за счет дриблинга обойти француза.

Изображение: кадр из трансляции