Де Йонг получил прямую красную за удар шипами в ногу Мбаппе в подкате на 91-й минуте матча с «Реалом». Перед фолом Килиан отобрал мяч у Ямаля, пытавшегося обвести француза
Френки де Йонг получил красную карточку в концовке матча с «Реалом».
«Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга в конце 2-го тайма матча с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.
Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, обыграв «Реал» со счетом 3:2.
Де Йонг был удален на первой добавленной ко 2-му тайму минуте за нарушение правил против Килиана Мбаппе.
Хавбек «Барселоны» ударил форварда «Реала» шипами по ноге в подкате, за что главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал ему прямую красную карточку.
Перед нарушением де Йонга Мбаппе отобрал мяч у Ламиня Ямаля, который пытался за счет дриблинга обойти француза.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
