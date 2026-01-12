«Барселона» в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании. У «Реала» 13 побед

«Барселона» защитила звание победителя Суперкубка Испании.

«Барселона » увеличила отрыв от «Реала » по числу побед в Суперкубке Испании.

Команда Ханси Флика выиграла класико в решающем матче турнира со счетом 3:2 и защитила звание победителя турнира.

Всего у «блауграны» 16 трофеев – больше всех в стране. «Реал» выигрывал Суперкубок 13 раз, у «Атлетика» и «Депортиво» по 3 победы.