«Барса» и «Реал» забили 3 гола в добавленное к 1-му тайму время в финале Суперкубка Испании. «Мадрид» дважды сравнял счет
«Барса» и «Реал» выдали результативную концовку тайма.
Три гола было забито в дополнительное время первого тайма в финале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (2:2, перерыв).
Вингер мадридцев Винисиус сделал счет 1:1 на 2-й компенсированной минуте, Роберт Левандовски на 4-й вывел каталонцев вперед, Гонсало Гарсия на 6-й снова сравнял счет.
Открыл счет Рафинья на 36-й минуте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
