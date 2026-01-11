«Барса» и «Реал» забили 3 гола в добавленное к 1-му тайму время в финале Суперкубка Испании. «Мадрид» дважды сравнял счет

«Барса» и «Реал» выдали результативную концовку тайма.

Три гола было забито в дополнительное время первого тайма в финале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом » (2:2, перерыв).

Вингер мадридцев Винисиус сделал счет 1:1 на 2-й компенсированной минуте, Роберт Левандовски на 4-й вывел каталонцев вперед, Гонсало Гарсия на 6-й снова сравнял счет.

Открыл счет Рафинья на 36-й минуте.