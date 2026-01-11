Винисиус забил впервые с октября – «Барсе» в финале Суперкубка Испании. У вингера «Реала» не было голов 19 матчей подряд

Винисиус прервал безголевую серию из 19 матчей.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор забил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании, прервав трехмесячную безголевую серию.

Бразилец сравнял счет на второй добавленной к 1-му тайму минуте. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, перерыв).

В сегодняшнем матче Винисиус забил впервые с 10 октября – тогда он отметился голом в товарищеском матче Бразилии против Южной Кореи. Безголевая серия вингера за «Реал» и сборную Бразилии продлилась 19 матчей.