Винисиус забил впервые с октября – «Барсе» в финале Суперкубка Испании. У вингера «Реала» не было голов 19 матчей подряд
Винисиус прервал безголевую серию из 19 матчей.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании, прервав трехмесячную безголевую серию.
Бразилец сравнял счет на второй добавленной к 1-му тайму минуте. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, перерыв).
В сегодняшнем матче Винисиус забил впервые с 10 октября – тогда он отметился голом в товарищеском матче Бразилии против Южной Кореи. Безголевая серия вингера за «Реал» и сборную Бразилии продлилась 19 матчей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
