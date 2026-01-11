  • Спортс
  Каррерас шипами ударил в голеностоп Ямаля, когда вингер «Барсы» отдавал пас. Судья не показал карточку защитнику «Реала»
Каррерас шипами ударил в голеностоп Ямаля, когда вингер «Барсы» отдавал пас. Судья не показал карточку защитнику «Реала»

Каррерас грубо сыграл против Ямаля.

Защитник «Реала» Альваро Каррерас избежал карточки за удар шипами по ноге Ламина Ямаля в 1-м тайме финала Суперкубка Испании (0:0, первый тайм). 

Каррерас совершил наступ на голеностоп вингера «Барсы». Удар пришелся в правую ногу, в то время как Ямаль отдавал передачу левой.

Главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро не стал наказывать игрока «сливочных».  

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

