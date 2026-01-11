Каррерас шипами ударил в голеностоп Ямаля, когда вингер «Барсы» отдавал пас. Судья не показал карточку защитнику «Реала»

Каррерас грубо сыграл против Ямаля.

Защитник «Реала » Альваро Каррерас избежал карточки за удар шипами по ноге Ламина Ямаля в 1-м тайме финала Суперкубка Испании (0:0, первый тайм).

Каррерас совершил наступ на голеностоп вингера «Барсы». Удар пришелся в правую ногу, в то время как Ямаль отдавал передачу левой.

Главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро не стал наказывать игрока «сливочных».

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.