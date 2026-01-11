Балотелли перешел в «Аль-Иттифак» из Дубая. Клуб идет на последнем месте во 2-й лиге ОАЭ

Марио Балотелли продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ.

Экс-форвард «Интера », «Милана », «Манчестер Сити», «Ливерпуля » и сборной Италии Марио Балотелли стал игроком «Аль-Иттифака» из Дубая.

Клуб из второй лиги ОАЭ объявил о подписании 35-летнего форварда. Ранее сообщалось , что Балотелли подписал контракт на 2,5 года.

Дубайский «Аль-Иттифак» занимает последнее, 15-е, место в турнирной таблице второго дивизиона ОАЭ, набрав 6 очков после 12 матчей.

Фото: instagram.com/alittifaq_fc