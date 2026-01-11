Балотелли перешел в «Аль-Иттифак» из Дубая. Клуб идет на последнем месте во 2-й лиге ОАЭ
Марио Балотелли продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ.
Экс-форвард «Интера», «Милана», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и сборной Италии Марио Балотелли стал игроком «Аль-Иттифака» из Дубая.
Клуб из второй лиги ОАЭ объявил о подписании 35-летнего форварда. Ранее сообщалось, что Балотелли подписал контракт на 2,5 года.
Дубайский «Аль-Иттифак» занимает последнее, 15-е, место в турнирной таблице второго дивизиона ОАЭ, набрав 6 очков после 12 матчей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм «Аль-Иттифака»
