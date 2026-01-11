«В РПЛ очень большая пауза, месяц – это много. Не нужно отдыхать больше двух недель». Хавбек «Оренбурга» Квеквескири о календаре
Квеквескири: в РПЛ очень большая пауза, не надо отдыхать больше двух недель.
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири заявил, что в РПЛ слишком длинная зимняя пауза.
– Как прошел отпуск?
– Великолепно, в кругу семьи и близких.
– Соскучились по футболу?
– Да. Считаю, что у нас в чемпионате очень большая пауза. Как по мне, так не должно быть. Месяц – это много. Сильно скучаешь по футболу, тренировкам. Понятно, что есть много нюансов. Но не нужно отдыхать больше двух недель, и то это много.
– Лишний вес не привезли?
– Нет, я никогда его не привожу. Могу немного побаловать себя в отпуске, но норму знаю, – сказал Квеквескири.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
