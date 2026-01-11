Далот об 1:2 с «Брайтоном»: «МЮ» заслуживал победы, мы создали достаточно моментов. Огромное разочарование, мы хотели пройти дальше в Кубке»

Далот об 1:2 с «Брайтоном»: «МЮ» заслуживал победы.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Диогу Далот высказался о поражении от «Брайтона » (1:2) и вылете из Кубка Англии в 3-м раунде.

На 89-й минуте за вторую желтую карточку был удален 18-летний форвард «МЮ» Ши Лейси.

«Если честно, мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч. Затем удаление нас надломило, потому что в концовке мы давили на «Брайтон».

В целом – огромное разочарование, потому что мы хотели пройти дальше. Все ребята продолжали искать свободные зоны. Как я уже сказал, я действительно очень разочарован, потому что считаю, что мы заслуживали победы».

О периоде смены тренера

«Это действительно очень сложно. В такие периоды нужно находить решения проблем как можно быстрее. Нам приходится адаптироваться и двигаться дальше», – сказал Далот в интервью TNT Sports.