«МЮ» проведет 40 матчей в этом сезоне – меньше всего с сезона-1914/15

У «Манчестер Юнайтед » будет наименее напряженный сезон более чем за век.

Манкунианцы сегодня вылетели из Кубка Англии после первой же игры – против «Брайтона» (1:2). В августе первый матч команды в очередном розыгрыше Кубка лиги завершился поражением по пенальти от «Гримсби».

Поскольку «МЮ» не участвует в еврокубках, до конца этого сезона он будет выступать только в чемпионате, состоящем из 38 туров.

В последний раз «Юнайтед» проводил меньше 40 игр в сезоне-1914/15. Тогда у него было всего 39 игр.