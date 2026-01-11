«МЮ» проведет 40 матчей в этом сезоне – меньше всего с сезона-1914/15
У «Манчестер Юнайтед» будет наименее напряженный сезон более чем за век.
Манкунианцы сегодня вылетели из Кубка Англии после первой же игры – против «Брайтона» (1:2). В августе первый матч команды в очередном розыгрыше Кубка лиги завершился поражением по пенальти от «Гримсби».
Поскольку «МЮ» не участвует в еврокубках, до конца этого сезона он будет выступать только в чемпионате, состоящем из 38 туров.
В последний раз «Юнайтед» проводил меньше 40 игр в сезоне-1914/15. Тогда у него было всего 39 игр.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36343 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости