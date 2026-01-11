У Диаса 17 (9+8) очков в 15 матчах Бундеслиги. Хавбек «Баварии» забил и отдал два ассиста в матче с «Вольфсбургом»

У Луиса Диаса гол и два ассиста в матче с «Вольфсбургом».

Полузащитник «Баварии» Луис Диас набрал 3 очка по «гол+пас» в матче 16-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом » (8:1).

Колумбиец забил гол на 30-й минуте и отдал голевые передачи на Харри Кейна и Майкла Олисе во втором тайме.

Диас перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2025 года. В 15 матчах нынешнего сезона Бундеслиги на его счету 9 голов и 8 ассистов.

Подробную статистику 28-летнего хавбека можно найти здесь .