Корнеев про обмен Дивеева на Гонду: «ЦСКА выигрывает. Игорь подвержен травмам, и Лукин мало чем ему уступает. После ухода Роши мы не видим Дивеева, который раньше рулил обороной»
Корнеев про обмен Дивеева на Гонду: ЦСКА выиграл.
Игорь Корнеев оценил обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
«Мне кажется, все‑таки выигрывает ЦСКА. Понятно, что Дивеев с российским паспортом, но он подвержен травмам. И если брать его как защитника, то после ухода Роши мы не видим Дивеева, который раньше рулил обороной. И у них есть Лукин, который мало чем уступает.
Да, нужно укреплять защиту ЦСКА. Даже с Дивеевым это нужно было делать. Были моменты, когда ЦСКА действительно нужен был защитник, а сейчас, может быть, и два», – сказал экс-хавбек сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
