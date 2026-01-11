Корнеев про обмен Дивеева на Гонду: «ЦСКА выигрывает. Игорь подвержен травмам, и Лукин мало чем ему уступает. После ухода Роши мы не видим Дивеева, который раньше рулил обороной»

Корнеев про обмен Дивеева на Гонду: ЦСКА выиграл.

Игорь Корнеев оценил обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

«Мне кажется, все‑таки выигрывает ЦСКА. Понятно, что Дивеев с российским паспортом, но он подвержен травмам. И если брать его как защитника, то после ухода Роши мы не видим Дивеева, который раньше рулил обороной. И у них есть Лукин , который мало чем уступает.

Да, нужно укреплять защиту ЦСКА . Даже с Дивеевым это нужно было делать. Были моменты, когда ЦСКА действительно нужен был защитник, а сейчас, может быть, и два», – сказал экс-хавбек сборной России.