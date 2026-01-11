«МЮ» проиграл 7 из 10 последних матчей с «Брайтоном». Одна из трех побед – по пенальти
У «МЮ» 7 поражений в 10 последних матчах против «Брайтона».
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче 3-го раунда Кубка Англии со счетом 1:2.
В 10 последних матчах с «чайками» «МЮ» потерпел 7 поражений и одержал три победы – две в основное время и одну по пенальти в матче Кубка Англии 23 апреля 2023 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: 11v11
