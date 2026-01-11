У «МЮ» 2 поражения, 5 ничьих и 3 победы в 10 последних матчах. 5 января клуб уволил Аморима
У «МЮ» 3 победы в 10 последних матчах.
«Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча подряд.
Сегодня манкунианцы под руководством Даррена Флетчера вылетели из Кубка Англии, уступив «Брайтону» в матче 3-го раунда (1:2). Ранее «МЮ» три раза подряд сыграл вничью.
В 10 последних матчах «Манчестер Юнайтед» одержал 3 победы, дважды проиграл и 5 раз сыграл вничью. 17 января «МЮ» примет «Манчестер Сити».
5 января клуб уволил главного тренера Рубена Аморима.
