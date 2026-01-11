У «Баварии» 63 гола в 16 турах Бундеслиги – 3,94 в среднем за игру. У «Байера» 34 забитых мяча, у «Айнтрахта» – 33, у «Лейпцига» – 30

«Бавария » в Бундеслиге в среднем забивает почти 4 гола за игру.

Команда Венсана Компани сегодня разгромила «Вольфсбург » со счетом 8:1.

После 16 туров на счету действующих чемпионов 63 забитых мяча и 12 пропущенных. Средняя результативность мюнхенцев – 3,94 гола.

Ни у одного другого клуба Бундеслиги на данный момент нет больше 34 забитых голов – именно столько забил «Байер». У «Айнтрахта» 33 гола, у «РБ Лейпциг» – 30. По 29 мячей забили дортмундская «Боруссия», «Штутгарт» и «Хоффенхайм».