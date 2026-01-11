У «МЮ» ничья и поражение после увольнения Аморима. Дальше – «Ман Сити»

У «МЮ» ничья и поражение после отставки Рубена Аморима.

«Манчестер Юнайтед » не смог победить в двух первых матчах под руководством Даррена Флетчера .

Сегодня «МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив «Брайтону » в 3-м раунде (1:2).

В первом матче после увольнения Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» в 21-м туре АПЛ (2:2).

17 января «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити».