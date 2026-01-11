У «МЮ» ничья и поражение после увольнения Аморима. Дальше – «Ман Сити»
У «МЮ» ничья и поражение после отставки Рубена Аморима.
«Манчестер Юнайтед» не смог победить в двух первых матчах под руководством Даррена Флетчера.
Сегодня «МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив «Брайтону» в 3-м раунде (1:2).
В первом матче после увольнения Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» в 21-м туре АПЛ (2:2).
17 января «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити».
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36342 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости