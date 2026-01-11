Агент Джикии: «Слухи о возможном уходе из «Антальяспора» не соответствуют действительности. От Георгия не исходило желание покинуть клуб, его все устраивает»
Владимир Кузьмичев, агент Георгия Джикии, прокомментировал информацию о возможном уходе защитника из турецкого клуба.
– Никак не отреагировал на новость о возможном уходе Джикии из «Антальяспора». Частенько бывает, что подобные ресурсы просто пишут новости ради кликабельности, которые ничем не подтверждены.
– Можно утверждать, что Георгий намерен продолжать карьеру в Турции?
– На сегодняшний день надо говорить о том, что Георгия все устраивает. Он себя комфортно чувствует как в коллективе, так и в целом. От Георгия точно не исходило желание покинуть клуб.
– Руководство клуба им тоже довольно?
– У нас нет другой информации. Мы хорошо общаемся с руководством. Если бы у них появились какие‑то другие мысли, мы бы обязательно обсудили это. На сегодняшний день информация о возможном уходе не соответствует действительности, – сказал Кузьмичев.