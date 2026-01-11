У «МЮ» при тен Хаге победа и финал в Кубке Англии и победа в Кубке лиги. Без Эрика дальше 1/4 не проходили и проиграли 4 из 7 матчей
«МЮ» без тен Хага чаще проигрывает в кубках, чем выигрывает.
«Манчестер Юнайтед» провально выступает в английских кубковых турнирах после увольнения Эрика тен Хага.
За два с небольшим года под руководством нидерландца команда выиграла Кубок Англии и дошла до его финала, а также одержала победу в Кубке лиги.
После увольнения тен Хага (октябрь 2024-го) манкунианцы:
– в сезоне-2024/25 – вылетели из Кубка лиги в 1/4 финала и из Кубка Англии в 5-м раунде;
– в сезоне-2025/26 – вылетели из Кубка лиги во 2-м раунде и из Кубка Англии в 3-м.
За указанное время «МЮ» провел в этих турнирах 7 матчей и уступил (в игровое время или по пенальти) в 4 из них.
